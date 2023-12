Aanklager eist celstraf tegen fans die ‘Vinícius Júnior-pop’ aan brug hingen

Woensdag, 6 december 2023 om 18:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:53

Vier leden van Frente Atlético, een groep van radicale Atlético Madrid-fans, gaan mogelijk vier jaar de gevangenis in. De verdachten worden vervolgd, omdat zij op 26 januari een mannequin aan een brug ophingen. De mannequin droeg het shirt van Real Madrid-ster Vinícius Júnior.

Op de brug waar de mannequin, die Vinícius moest voorstellen, aan werd opgehangen was ook een zestien meter lange banner te lezen met daarop de tekst 'Madrid haat Real'. De brug bevindt zich vlak bij het trainingscomplex van Real in Valdebebas. Het gebeurde enkele uren voor de kwartfinale in de Copa del Rey tussen Atlético en Real.

De openbaar aanklager in Madrid eist nu dat de aangeklaagden elk vier jaar gevangenisstraf krijgen. Frente Atlético is een zeer omstreden 'fangroep', die zich 'ideologisch identificeert met extreemrechts gedachtengoed'.

De vier verdachten werden in mei gearresteerd door de Spaanse politie en worden aangeklaagd voor intimidatie en het handelen tegen fundamentele rechten en publieke vrijheid. Daarnaast moeten ze een gezamenlijke boete van 6.000 euro betalen.

Op 24 mei kregen de vier individuen een straatverbod. Zij mogen zich niet binnen één kilometer van Vinícius of trainingsgronden van Real laten zien. Daarnaast moeten de vier personen te allen tijde op minimaal 100 meter afstand van de stadions van zowel Atlético als Real zijn.

De openbaar aanklager in Madrid kwam tot de conclusie dat de vier leden van Frente Atlético in de ochtend van 26 januari 2023 'gezamenlijk hebben besloten' om de acties uit te voeren waar zij nu voor vervolgd worden.

De openbaar aanklager stelt dat de brug 'een plek is die zeer zichtbaar is voor alle weggebruikers'. De openbaar aanklager omschreef het ophangen van de mannequin 'als een onmiskenbaar teken van minachting en afwijzing van de huidskleur van het slachtoffer', en dat de actie is gemotiveerd 'door een verlangen om zijn gevoel van welzijn te ondermijnen'.

Ahead of the Madrid Derby, a shocking video of a mannequin wearing a Vinicius Junior Real Madrid shirt hanging from a bridge emerged online with a banner of 'Madrid hates Real'. #Vinicius #racism pic.twitter.com/dZu4HGkIUa — Kunal Khade (@iamkuhn) January 26, 2023

