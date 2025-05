Aanklager betaald voetbal start vooronderzoek naar slaande beweging van Ajax-speler tijdens opstootje na uitduel met FC Groningen

De aanklager betaald voetbal start ook een vooronderzoek naar de slaande beweging van Ahmetcan Kaplan tijdens het opstootje na FC Groningen – Ajax. Eerder werd er ook al een vooronderzoek gestart naar de rol van Etienne Vaessen.

Vaessen is na woensdag onderwerp van gesprek in voetbalminnend Nederland. Op beelden was te zien dat de Brabander twee keer uithaalde naar Felipe Sánchez Mateos, de assistent van Francesco Farioli bij Ajax.

Al snel na het opstootje kwamen er nieuwe beelden naar buiten waarop te zien is dat ook Kaplan een klap uitdeelt. De 22-jarige Turk zat in Groningen de volledige wedstrijd op de bank, maar mengde zich na afloop wel in het opstootje.

Dick Lukkien, de trainer van FC Groningen, heeft de beelden teruggezien, maar werd daar niet heel veel wijzer van. “Wat er precies gebeurde? Dat vind ik lastig om te zien. De focus ligt nu heel erg op Etienne, maar ik zie vooral heel veel mensen van beide partijen die ermee bezig zijn”, zei hij vrijdagmiddag tegen Voetbal International.

“Het lijkt ergens op (de actie van Vaessen, red.), maar ik vind het gevaarlijk om er heel veel van te vinden. Dat doen veel mensen nu al, maar ik niet. Dat lijkt me ook logisch, gezien er nu een onderzoek loopt vanuit de aanklager. Die laten we rustig zijn werk doen.”

Lukkien heeft gesproken met Vaessen. Wat de keeper over het opstootje zei, wil de trainer niet vertellen. Vaessen wilde zelf niet met de media praten. “Ik heb hem gezegd dat hij daar moet wegblijven”, aldus Lukkien.

“Als de emoties hoog oplopen moet je rustig blijven, maar dat is heel veel mensen niet gelukt. Wij moeten zorgen dat we hier niet in terechtkomen. Dat is wel gebeurd, maar nogmaals: Etienne is niet de enige die hierin betrokken is geraakt.”