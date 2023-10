Aangeslagen Noa Lang valt ruim voor rust uit en slaat op spelerstunnel

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:57

Noa Lang is zondagmiddag in de eerste helft van het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV geblesseerd uitgevallen. De vleugelspits kampt hoogstwaarschijnlijk met hamstringklachten. In de 34ste speelminuut moest hij zich laten vervangen door Hirving Lozano. Lang liep zichtbaar gefrustreerd het veld af en gaf een tik op de spelerstunnel.

Een minuut voor zijn wissel gaf Lang een fantastische lange bal op Johan Bakayoko. Mogelijk raakte Lang bij het versturen van die pass geblesseerd, want na afloop van de aanval, die geen doelpunt opleverde, moest hij zich onmiddellijk laten vervangen.

De blessure komt niet alleen PSV zeer slecht uit, want ook Ronald Koeman zal balen van het uitvallen van Lang. Hoewel de exacte ernst van de kwetsuur nog niet bekend is, lijkt het onwaarschijnlijk dat de buitenspeler zich op maandag gaat melden bij Oranje.

Komende vrijdag staat het EK-kwalificatieduel met Frankrijk op het programma, waarna Oranje het de maandag erna opneemt tegen Griekenland. De spoeling voorin is enorm uitgedund, daar onder meer Cody Gakpo en Memphis Depay ook niet zullen aantreden.