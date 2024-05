Aangeslagen Joshua Zirkzee raakt geblesseerd; Bologna dicht bij Champions League

Bologna is zo goed als zeker van Champions League-deelname volgend seizoen. De ploeg van trainer Thiago Motta kende een uitstekende start bij Napoli en plantte daarmee de basis voor een 0-2 zege in Stadio Diego Armando Maradona. Dan Ndoye en Stefan Posch bezorgden i Rossoblù de zege. Bologna klimt over Juventus heen en staat voorlopig derde in de Serie A. Als AS Roma zondag niet wint van Atalanta, is Champions League-kwalificatie binnen voor Bologna.

Aan de kant van Napoli had trainer Francesco Calzona de beschikking over zijn op papier sterkste voorhoede, bestaande uit Matteo Politano, Victor Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia. Cyril Ngonge moest daardoor genoegen nemen met een reserverol, al zou de voormalig aanvaller van FC Groningen na een uur invallen voor Politano. Bij Bologna zat Sam Beukema op de bank, terwijl Jens Odgaard de linksbuiten was. Joshua Zirkzee stond in de punt van de aanval.

Bologna kende een absolute droomstart in Napels, waar het al na twaalf minuten een dubbele voorsprong te pakken had. Bij het eerste doelpunt zag Zirkzee zijn kiezelharde schot gekeerd worden door een verdediger. De rebound belandde aan de rechterkant bij Odgaard, die een uitstekende voorzet richting de tweede paal in huis had. Daar stond Ndoye klaar om de bal in de bovenhoek binnen te knikken: 0-1.

Een hoekschop van Kacper Urbanski leverde het volgende doelpunt op. De Pool slingerde de bal op het hoofd van Riccardo Calafiori, die de bal bij de tweede paal plaatste. Daar was Posch het attenter dan de gehele Napoli-defensie: 0-2. Toch kreeg Napoli een uitgelezen kans om de 1-2 aan te tekenen. Osimhen ging zeer makkelijk naar de grond na een uiterst licht tikje van Remo Freuler. De toegekende strafschop werd gemist door Politano, die Bologna-goalie Federico Ravaglia uitstekend redding zag brengen.

Napoli probeerde het wel, maar de nagenoeg onverslaanbare ploeg van vorig seizoen liet ook zaterdag zien geen schim meer van de kampioensploeg te zijn. Het zat ook niet altijd even mee, zo bleek onder meer bij de kopkans van Mathías Olivera, die zijn inzet net over zag gaan. Een duw van Juan Jesus jegens Odgaard leek even te escaleren, maar nadat de Braziliaan een duw kreeg van Zirkzee, bleef escalatie van het opstootje uit.

Napoli was in de fase na rust de betere ploeg. Zo testten Politano en Di Lorenzo de reflexen van Ravaglia, die slaagde voor zijn examen. Bologna kwam na rust zwakker voor de dag, al bleef dat zonder gevolgen. Net als Politano en Di Lorenzo slaagden ook André-Frank Zambo Anguissa en Kvaratskhelia er niet in het eerste Napolitaanse doelpunt van de middag op het bord te zetten.

Zirkzee ging nog wel op jacht naar zijn treffer. De Schiedammer schudde Juan Jesus van zich af en zag zijn schot gekeerd worden door Napoli-goalie Alex Meret, die daarna ook voorkwam dat Riccardo Orsolini de rebound kon binnentikken. Nadat ook Osimhen er niet in slaagde een reuzenkans te benutten – de Nigeriaan vond de vingertoppen van Caviglia op zijn pad – verdween het geloof bij Napoli definitief. Bologna vond het ondertussen wel welletjes. Tegenvaller voor Bologna was het geblesseerd uitvallen van Zirkzee. De aanvaller moest zich twintig minuten voor tijd laten vervangen.

