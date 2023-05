Aanbieders scherpen bod aan en komen met duidelijkheid: 180M gegarandeerd

Donderdag, 4 mei 2023 om 07:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:07

De tv-providers DELTA Fiber, VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile, dat de televisierechten van de Eredivisie wil overnemen, komt met een aangescherpt voorstel om de ruis die in de afgelopen dagen is ontstaan weg te nemen. De achttien Eredivisie-clubs krijgen 180 miljoen euro gegarandeerd per jaar. Dat is woensdag middels een brief medegedeeld aan alle clubs. De providers hopen bovendien dat de clubs zich onthouden van een stem als komende maandag wordt vergaderd over een verlenging van het contract van ESPN.

Het consortium maakte onlangs bekend dat het een voorstel heeft gedaan aan de Eredivisie CV en clubs om de rechten op een nieuwe manier te verdelen, waarbij er meer geld voor de clubs vrijkomt. De prognoses van de totale nettoverdiensten voor de clubs lopen op tot boven de 200 miljoen euro. De afgelopen dagen ontstond echter ruis over wat nu het gegarandeerde bedrag is dat jaarlijks aan de clubs wordt overgemaakt. Het Consortium heeft nu in een brief duidelijk gemaakt dat ieder jaar sowieso netto 180 miljoen euro naar de clubs gaat.

In de huidige opzet betalen de tv-aanbieders ook al ongeveer dit bedrag voor de zogenoemde distributierechten, maar zij betalen dit aan ESPN. Met het voorstel van het consortium verdwijnt deze tussenlaag, waardoor er meer geld direct voor de clubs beschikbaar komt. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 200 miljoen euro wat naar de clubs vloeit, of meer als de omzet in de komende jaren verder stijgt, wat de verwachting is op basis van realistische marktprognoses.

Daarnaast krijgen de clubs meer vrijheid om hun eigen beeldrechten ook zelf via eigen onlinekanalen aan te bieden, waardoor zij extra inkomsten kunnen genereren en nog meer aan binding met hun supporters kunnen doen. Aanstaande maandag vindt overleg plaats tussen de clubs en de Eredivisie CV en zal er worden gestemd over verlenging van de samenwerking met ESPN tot 2025. Het consortium vraagt de clubs in de brief om zich nog nergens op vast te leggen.

Ook vragen de aanbieders om met de Eredivisie CV en clubs aan tafel te mogen gaan om het voorstel nader te bespreken en uit te werken. “We verwachten dan ook dat dit voorstel op 8 mei wordt gepresenteerd als een beter alternatief voor de Eredivisie, waarbij de winsten transparant zullen zijn en terugvloeien naar de clubs. Want dat is waar het geld thuishoort – het gaat immers om jullie rechten!”, aldus de afsluitende paragraaf in de brief aan de clubs en de Eredivisie CV.