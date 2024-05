Aan Conference League-topscorer El Kaabi om de held van Athene te worden

De opstellingen van Olympiacos en Fiorentina voor de Conference League-finale zijn zojuist gepubliceerd. Aan de kant van de Grieken is linksback Francisco Ortega op tijd fit om te starten. Bij Fiorentina krijgt spits Andrea Belotti de voorkeur boven M'Bala Nzola. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 1.

Konstantinos Tzolakis staat onder de lat bij Olympiacos. Rodinei, Panagiotis Retsos, David Carmo en Francesco Ortega vormen de viermansverdediging. Ortega, die de laatste vier wedstrijden geblesseerd moest toekijken, is wel op tijd fit geraakt om te starten tegen Fiorentina.

Chiquinho, Vicente Iborra en Santiago Hezze vormen het middenveld. Vleugelspelers Daniel Podence (rechts) en Konstantinos Fortounis (links) staan naast Conference League-topscorer Ayoub El Kaabi (tien goals). De geblesseerden Doron Leidner, Giulian Biancone en Bandiougou Fadiga komen niet in actie.

"We moeten kalm en ontspannen blijven en doen wat ons naar de finale heeft gebracht", blikte trainer José Luis Mendilibar vooruit op de afsluitende persconferentie. "Het zou een fout zijn om nu iets te veranderen. We moeten deze wedstrijd als elke andere behandelen, want zo zijn we erin geslaagd de finale te bereiken."

Fiorentina

Aan de kant van Fiorentina gaat doelman Pietro Terracciano proberen de nul te houden. Daar zal hij hulp bij krijgen van zijn viermansdefensie: Dodô, Nikola Milenkovic, Lucas Martínez Quarta en aanvoerder Cristiano Biraghi.

Giacomo Bonaventura en Rolando Mandragora worden op het middenveld in de rug gesteund door Arthur. Spits Belotti wordt geflankeerd door Nicolás González (rechts) en Christian Kouamé (links). De enige afwezige bij la Viola is Riccardo Sottil.

Fiorentina verloor vorig jaar de Conference League-finale van West Ham United (2-1) en dus hoopt trainer Vincenzo Italiano ditmaal op een andere uitkomst. "We hebben een stukje ervaring, dat dragen we met ons mee en morgen (woensdag, red.) moeten we het laten zien. We mogen geen fouten maken, we moeten alert en gefocust blijven."

Opstelling Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis.

Opstelling Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora, Bonaventura; Nico González, Belotti, Kouamé.

