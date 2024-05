Aan Chelsea en Manchester United gelinkte coach tekent nieuw vierjarig contract

Kieran McKenna heeft zijn contract bij Ipswich Town met vier seizoenen verlengd. De 38-jarige manager ligt nu tot medio 2028 vast bij de promovendus. Daarmee komt er een einde aan de geruchten rondom de uiterst succesvolle oefenmeester.

Twee seizoen geleden nog bivakkeerde Ipswich in de League One, maar onder leiding van de geboren Londenaar wisten the Tractor Boys in twee seizoenen tijd tweemaal te promoveren. Daarmee keert Ipswich na 22 jaar terug in de Premier League.

McKenna werd nadrukkelijk gelinkt aan Chelsea, als mogelijke opvolger van de vertrokken Mauricio Pochettino. Ook stond McKenna in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, waar hij in de voetsporen van Roberto De Zerbi had kunnen treden. Ook hebben vertegenwoordigers van McKenna gesproken met de clubleiding van Manchester United, waar de toekomst van Erik ten Hag nog altijd onzeker is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uiteindelijk heeft McKenna besloten te blijven in Ipswich. "Ik ben enorm trots dat ik een nieuw contract bij de club heb getekend", laat de oefenmeester weten op de clubkanalen. "We hebben de afgelopen twee seizoenen samen ongelooflijke successen geboekt en ik ben blij dat ik de kans en verantwoordelijkheid krijg om deze fantastische club naar het eerste seizoen in de Premier League in 22 jaar te leiden."

“De voorbereiding en planning voor de uitdaging die voor ons ligt, is bezig sinds we begin mei promoveerden. Er is nog veel werk te doen voor de start van het nieuwe seizoen, in wat zo’n mooie tijd is voor iedereen bij de club."

“Ik ben zo blij dat ik mijn toekomst heb toegewijd aan het zetten van de volgende stap met Ipswich Town en ben erg enthousiast over wat ons te wachten staat wanneer we deze reis samen voortzetten.”

Ipswich eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Championship, achter kampioen Leicester City, waarmee de club directe promotie naar de Premier League te pakken had. Leicester verloor zijn coach, Enzo Maresca, wél aan Chelsea.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties