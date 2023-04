Aad de Mos ziet ‘spits voor Mourinho’ rondlopen in de Eredivisie

Zondag, 23 april 2023 om 10:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:08

Aad de Mos ziet in Vangelis Pavlidis een spits die niet zou misstaan bij het AS Roma van José Mourinho. De aanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2025, is bezig aan een uitstekend seizoen bij AZ: in 34 officiële duels was hij goed voor 22 goals en 10 assists. De Mos begrijpt het als Pavlidis met zijn huidige statistieken de nodige interesse heeft gewekt en kijkt er niet vreemd van op wanneer de Griek na dit seizoen een transfer maakt naar de Serie A.

De Mos durft niet te zeggen dat Pavlidis een betere spits is dan Feyenoord-aanvaller Santiago Giménez. “Ik denk wel dat Pavlidis wat handiger is in de kleine ruimtes", zegt de oud-trainer in Goedemorgen Eredivisie. "Je kunt een compilatie van hem samenstellen met de mooiste goals ter wereld. Twee jaar geleden maakte hij in het shirt van Willem II een geweldige goal tegen Fortuna Sittard, waarbij hij vier of vijf man passeerde. Hij is daarnaast ook vrij snel en een zekerheidje met strafschoppen. Tegen Anderlecht opende hij donderdag de score vanaf elf meter door via de binnenkant van de paal keihard binnen te schieten.”

De Mos is er zeker van dat Pavlidis niet zou misstaan bij het AS Roma van José Mourinho. "Iedereen zoekt een nummer 9. Velen zeggen dat Mourinho alleen een verdedigende speelwijze hanteert, maar dat is niet waar. Roma speelt heel vaak in de kleine ruimtes. Tammy Abraham is een goede spits, echter zou Pavlidis daar ook mee kunnen draaien. Ik denk dat Lazio hem ook op de radar heeft. AZ heeft hen natuurlijk ook over twee wedstrijden uitgespeeld in de achtste finales van de Conference League.”

Max Huiberts, ook aanwezig in het praatprogramma, is niet op de hoogte van concrete interesse in de 29-voudig Grieks international. De technisch directeur van AZ verwacht wel dat Pavlidis nog een volgende stap kan maken. “We weten van spelers die bij AZ spelen, dat ze na twee of drie jaar de wens hebben om in een topcompetitie te spelen. Het is de vraag of dat dan in de Premier League is of de Bundesliga. Het moet ook een club zijn die bij hem past."

Huiberts noemt Pavlidis 'een geweldige spits, die rondom het zestienmetergebied kan spelen'. "Hij is ook erg goed met zijn rug naar de goal, voetballend sterk, kan makkelijk doelpunten maken en goed koppen. Mensen roepen nog weleens dat hij echte explosiviteit mist, maar dat valt ook wel mee. We zien in onze data dat Pavlidis ook redelijk snel is. Hij is net 24 jaar en naar mijn mening heel interessant voor clubs uit de grotere competities. Hij is heel allround en je kan hem bijna in elk spelsysteem wel kwijt.”