Aad de Mos kijkt in zijn glazen bol en weet wie na PSV - Ajax tweede staat

Maandag, 17 april 2023 om 14:09 • Bart DHanis • Laatste update: 14:14

Aad de Mos denkt dat PSV de topper van aankomende zondag tegen Ajax winnend af gaat sluiten, zo heeft hij gezegd in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De clubs hebben momenteel een gelijk aantal punten. Mocht de voorspelling van De Mos uitkomen, hebben de Eindhovenaren de beste papieren om plek twee, en dus ook het ticket voor de voorronde van de Champions League, te bemachtigen.

“Ik heb het idee dat PSV iets verder is dan Ajax", begint de voormalig oefenmeester zijn betoog. "Beide teams hebben hun sterke en zwakke punten. Vooral achterin vind ik allebei de clubs heel erg kwetsbaar. Tegen FC Volendam vond ik PSV duidelijk kwetsbaar ogen en ondanks dat Ajax met 3-1 won, had FC Emmen ook één of twee goals meer kunnen maken tegen Ajax zondagavond.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het verleden zet de voormalig coach van onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam, PSV en Ajax er ook toe aan om zijn geld op de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij te zetten. “PSV won in de Johan Cruijff Schaal van Ajax (3-5, red.) en in de competitie wonnen ze ook heel overtuigend in Amsterdam (1-2, red.). Daarom zet ik mijn centen op een overwinning voor PSV.”

Volgens De Mos is PSV vooral goed in het benutten van de tegenaanval. “Ze spelen vaak op de counter, als ze een bal onderscheppen zijn ze razendsnel bij het doel van de tegenstander." Ook in de lucht ziet De Mos kansen voor de ploeg uit Eindhoven. “Ajax heeft geen goede koppers. Vrije trappen gaan heel belangrijk zijn. Bovendien heb ik het gevoel dat PSV thuis net iets meer kan. Dat zag je ook in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (4-3). Dat was voor mij de beste wedstrijd van het seizoen voor PSV.”