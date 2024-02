Aad de Mos kijkt in glazen bol en voorspelt PSV - Dortmund: ‘Uitslag is bekend’

Aad de Mos denkt dat PSV de kwartfinale van de Champions League gaat bereiken ten koste van Borussia Dortmund, zo heeft hij gezegd in een video-item van het Eindhovens Dagblad. Volgens De Mos is de uitslag van het duel in Eindhoven dinsdag ‘reeds bekend’.

Dinsdag nemen de Eindhovenaren het eerst in het eigen Philips Stadion op tegen BVB. Op 13 maart gaat de ploeg van Peter Bosz op bezoek in Duitsland. De Mos denkt zeker te weten dat PSV de thuiswedstrijd gaat winnen: “De uitslag is al bekend. Het wordt 2-1 voor PSV.”

Dortmund gaat volgens ‘het orakel’ wel scoren in Eindhoven. “Ze gaan op de counter spelen, en daar hebben ze veel succes mee gehad tegen Newcastle United, AC Milan en Paris Saint-Germain.” Dortmund werd eerste in de ‘groep des doods’ met de bovengenoemde clubs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Mos denkt zelfs dat PSV het in het Signal Iduna Park makkelijker gaat krijgen dan in Eindhoven. "Dortmund gaat daar vol gas omdat ze hier verloren hebben. Dan kan PSV op de counter goals gaan maken.”

Over het kunnen meespelen van Johan Bakayoko werd nog even getwijfeld. De Belgische vleugelaanvaller zat niet bij de wedstrijdselectie tegen Heracles (2-0 winst), maar is er volgens journalist Rik Elfrink wél bij dinsdagavond.

“Als hij meedoet, dan is het kaasje”, aldus de voormalig trainer van onder meer KV Mechelen, Ajax, PSV en Al-Hilal. “Dan wordt het Hirving Lozano, Luuk de Jong en Bakayoko, met Ismael Saibari erachter.”

De Mos denkt al met al dat PSV dus de kwartfinale van het miljardenbal gaat bereiken. “De verpakking van Dortmund is geweldig, met die Gelbe Wand. Maar ik kijk naar de inhoud. PSV heeft meer inhoud”, besluit hij zijn voorspelling.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties