Aad de Mos is lyrisch over PSV'er: 'Hij is buitencategorie'

Zondag, 13 augustus 2023 om 11:49 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:55

Aad de Mos is erg te spreken over Isaac Babadi, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De middenvelder van PSV, die eerder dit seizoen zijn debuut maakte in de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1), wordt bestempeld als een speler van de 'buitencategorie'. De Mos ziet echter ook een probleem voor PSV: het contract van Babadi loopt na dit seizoen af.

De Mos volgt de achttienjarige middenvelder al jaren. "Babadi pakt het ook op. Hij is buitencategorie. Hij heeft ook goede coaches gehad. De coach die in de jeugd met hem werkte, Stijn Schaars, zit nu naast Peter Bosz op de bank. Dat is ook een voordeel. Die kent hem ook door en door", vertelt de Mos zondagochtend.

"Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven in De Kuip, hij heeft zijn visitekaartje afgegeven tegen Sturm Graz. Hij is wel zo'n type speler die net zo goed is bij de Onder 17 als dat hij is in een Europese finale", vervolgt de analist zijn betoog. "Het gaat bij hem allemaal zo natuurlijk. Het wegdraaien, het kijken. Het gaat allemaal vanzelf. Als je hem goed begeleidt, dan kan hij de top halen."

Toch verziet De Mos een probleem voor PSV omtrent het talent. Het contract van Babadi loopt namelijk af na het lopende seizoen en dus lopen de Eindhovenaren het risico dat de middenvelder transfervrij vertrekt. "Dat is weer eenzelfde situatie als met Xavi Simons. Heeft hij een zaakwaarnemer die het voor hemzelf doet, of voor de ontwikkeling van de speler?, vraagt De Mos zich hardop af, die vreest voor de eerste optie. "Ik hoop dat ik ongelijk krijg."