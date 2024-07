Aad de Mos geniet van uitblinker bij Oranje: ‘Dat had Johan Cruijff ook’

Aad de Mos geniet van uitblinker bij het Nederlands elftal: ‘Dat had Johan Cruijff ook’

Aad de Mos is enorm fan van Jerdy Schouten, zo laat de voormalig trainer blijken in een interview met Sportnieuws. De 77-jarige Hagenees ziet de middenvelder van PSV als de absolute uitblinker van het Nederlands elftal dit EK. Schouten doet De Mos door één aspect in zijn spel af en toe zelfs denken aan voetballegende Johan Cruijff.

“Hij denkt zo vreselijk snel vooruit, Cruijff had dat ook”, aldus De Mos. “Toen ik vroeger het spel van Cruijff bekeek en analyseerde, dacht ik altijd dat hij twee opties had. A en B. Maar Cruijff zag dan ook mogelijkheden C en D. Dat heeft Schouten ook, hij ziet alle opties.”

Volgens De Mos is er geen twijfel over mogelijk. “Als je hem echt goed analyseert, is hij absoluut onze beste speler.” Schouten speelde tot dusver tien interlands in het Nederlands elftal. Tegen Roemenië (0-3 winst) liet hij zich na zeventig minuten vervangen door Joey Veerman, maar tegen Turkije is hij gewoon van de partij.

Wel is De Mos van mening dat bondscoach Ronald Koeman zijn favoriet op de juiste manier moet gebruiken. “Als Schouten met twee spelers voor hem speelt, dan kan hij die bal precies op de juiste snelheid inspelen. Bij Xavi Simons bijvoorbeeld iets langzamer dan bij Tijjani Reijnders. Hij is daar een meester in.”

De Mos geeft Koeman ook nog een advies voor de kwartfinale tegen Turkije zaterdag. “Zij gaan vanuit zichzelf spelen en wij moeten zorgen dat we die counter eruit halen. Als je achter komt, wordt Turkije een leger. Dan gaan ze allemaal in de loopgraven liggen.”

“Dan worden er drie bussen geparkeerd voor die keeper”, gaat De Mos verder. “En dan wordt het heel moeilijk, want dan kunnen ze juist op de counter vaker gevaarlijk worden. Je zal, als je een fijne en makkelijke wedstrijd wil spelen, voor moeten komen. Dan komen de emoties los en gaan ze uit de posities lopen.”

