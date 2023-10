Aad de Mos en Hans Kraay maken live op tv al schreeuwend ruzie

Aad de Mos en Hans Kraay junior zijn zondagochtend in een felle discussie verzeild geraakt tijdens Goedemorgen Eredivisie. De twee waren het niet eens over het spelplezier bij Jong Oranje en beten dat elkaar toe. Michael Reiziger, huidig bondscoach van Jong Oranje, was ook aanwezig bij het voetbalpraatprogramma.

Vorige week brak Kraay een lans voor Reizigers voorganger Erwin van de Looi. "Ik lees overal dat het plezier terug is bij Jong Oranje sinds Michael Reiziger er is en Erwin van de Looi weg is. Ik zie het als een gevalletje 'de koning is dood' en 'lang leve de nieuwe koning'. Laten we nou niet doen alsof Van de Looi er een klerezooi van heeft gemaakt en het plezier nu ineens terug is."

De Mos kan zich niet vinden in de woorden van Hansie. "Ik begrijp niet wat Hans zegt over spelplezier. Het gaat helemaal niet om spelplezier. De uitvoering is gewoon heel goed onder Reiziger. Als je het hebt over het DNA van het Nederlands voetbal... Ik heb alle wedstrijden live gezien... Het waren moeilijke wedstrijden tegen Moldavië, Georgië en Gibraltar."

Hans Kraay breekt vervolgens in. "Kom op man, moeilijke wedstrijden tegen Georgië en Gibraltar. Kom op, Aad. Ik kijk alles. Jij haalt twee dingen door elkaar." In de studio is ook Reiziger zelf aanwezig, die tussen de twee bekvechters in zit. De Mos wil namen en rugnummers van Hans Kraay.

"Praat nou eens over spelers, over linies. Heb je het gezien? Hoe staan ze achterin?", wil De Mos weten. "Hoe staan ze op het middenveld? Noem de namen. Noem de namen. Wie is de draaischijf van het elftal? Dit zijn algemeenheden, daar heb ik niks aan. Wie speelt er op het middenveld, weet jij dat? Zeg het dan!"

"Het maakt mij niet uit dat jij mij aan wil vallen, ik zeg alleen dat we moeten doen alsof het plezier ineens terug is", haakt Kraay daarop in. De Mos stelt dat Kraay Reiziger aanvalt. "Het plezier is ook niet ineens terug. Het voetbal is terug, dan komt het plezier vanzelf. Dat is toch een kwaliteit van de coach dat hij op de goede plaats zit."

Reiziger werd in mei van dit jaar gepresenteerd als opvolger van Van de Looi. Laatstgenoemde sloot zijn termijn teleurstellend af door op het jeugd-EK geen enkele groepswedstrijd te winnen. Na drie gelijke spelen, tegen België, Portugal en Georgië, was het in de poulefase gedaan voor de Nederlandse beloften.