Aad de Mos en Hans Kraay jr. weten wanneer Sangaré weg mag bij PSV

Zondag, 13 augustus 2023 om 11:51 • Jan Hoeksema

Ibrahim Sangaré mag bij PSV vertrekken na het mogelijke tweeluik met Rangers in de voorrondes van de Champions League. Dat vertelt Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie zondagochtend. Hans Kraay junior weet te melden dat er drie ploegen zijn die concreet zijn voor de middenvelder: Bayern München, Liverpool en Paris Saint-Germain. Als een van deze clubs de gelimiteerde transfersom uit het contract van Sangaré betaald, zal de Ivoriaan vertrekken.

"Sangaré is echt weg. PSV wacht gewoon tot na de wedstrijden tegen Rangers in de Champions League en dan wordt hij verkocht", vertelt De Mos. Daarmee doelt de analist op de mogelijke confrontatie met de Schotse ploeg in de play-offs van de Champions League. Mocht PSV eerst Sturm Graz uit te schakelen, de Eindhovenaren wonnen het thuisduel met de Oostenrijker met 4-1, wacht de ploeg een confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen Rangers en het Zwitserse Servette FC. De eerste wedstrijd tussen die twee teams eindigde in een 2-1 overwinning voor de nummer twee van Schotland het afgelopen seizoen.

Hans Kraay junior weet ook van de concrete kans dat de 25-jarige Sangaré bij PSV gaat vertrekken. Volgens hem hebben Bayern, Liverpool en PSG interesse in de 31-voudig international van Ivoorkust. Kraay wijst daarnaast op de clausule in het contract van de verdedigende middenvelder, die naar verluidt op 37,5 miljoen euro ligt. "Dat bedrag halen die clubs uit hun kontzak", verzekert de oud-voetballer.

Een vertrek van Sangaré ligt al langere tijd voor de hand, mede door de gelimiteerde transfersom. Nottingham Forest werd veelal genoemd als mogelijke nieuwe club, maar de interesse van de Engelsen werd nooit concreet. Sangaré kwam in de zomer van 2020 over van Toulouse. PSV betaalde destijds zeven miljoen euro en kan dus een flinke winst maken op zijn nummer zes. De verdedigende middenvelder speelde in totaal 136 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij 14 keer het net wist te vinden en 10 assists gaf.