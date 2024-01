Aad de Mos deelt zijn ideale opstelling van Oranje op het EK 2024

Het Nederlands elftal werkt komende zomer het EK 2024 in Duitsland af. Bondscoach Ronald Koeman staat in het komende halfjaar nog voor enkele lastige keuzes. Analist Aad de Mos heeft op X alvast zijn ideale opstelling gedeeld.

De Mos opteert voor een 4-3-3-formatie en hoopt dat Justin Bijlow op het eindtoernooi de eerste doelman van Oranje wordt. In de defensie heeft de voormalig coach van onder meer Ajax voor Denzel Dumfries, Nathan Aké, Virgil van Dijk en Quilindschy Hartman.

Fijn en gezond 2024 allemaal ff een ideale opstelling voor @OnsOranje op @EURO2024 Bijlow : Dumfries VDijk Ake en Hartman : De Jong Veerman en Reijnders : Stengs Brobbey Gakpo 1-4-3-3 ?????? — Aad de Mos (@aad300) January 2, 2024

Op het middenveld zou De Mos kiezen voor veel voetballend vermogen. Naast de bij PSV uitblinkende Joey Veerman moeten ook Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders in zijn ogen op een basisplaats kunnen rekenen.

In de punt van de aanval kiest de oud-trainer voor Brian Brobbey, terwijl Calvin Stengs en Cody Gakpo in de ideale opstelling van De Mos de vleugels bezetten.

De Mos liet zich afgelopen maand in gesprek met Voetbalzone al uit over enkele Oranje-internationals. Zo liet hij weten geen fan te zijn van Xavi Simons, die bij RB Leipzig wel de nodige indruk maakt. “Dat is nog te veel circus, dat is een hype. Ik vind Simons een hype. Of hij speelt op het EK? Nee”, antwoordde de analyticus resoluut.

Voor Brobbey had De Mos daarentegen wel lovende woorden over. “Brobbey is natuurlijk een jongen die heel veel kwaliteiten heeft. Dat zou wel eens een openbaring kunnen worden, denk ik. Ik ben wel een Brobbey-fan.”

EK-kansen Oranje

Over de kansen van het Nederlands elftal is de analist duidelijk. De groepsfase doorstoten is een formaliteit, zo denkt De Mos. Maar of Nederland ook kan verrassen op het eindtoernooi? “Nee. Nederland kan niet om de prijzen mee gaan doen. Onmogelijk.”



