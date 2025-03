Waar je Barcelona - Benfica kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Barcelona en Benfica kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na een zwaarbevochten 1-0 overwinning in de heenwedstrijd hoopt Barcelona deze dinsdag in eigen huis de klus te klaren tegen Benfica en zo een ticket voor de kwartfinales van de Champions League te boeken.

De ploeg van Hansi Flick is sinds de jaarwisseling in uitmuntende vorm en wist onlangs in LaLiga zelfs weer de koppositie te veroveren na een serie moeizame wedstrijden aan het einde van 2024.

Ook in de strijd om de Copa del Rey mag Barcelona nog altijd dromen van succes en het zou dus wel eens een gedenkwaardig seizoen kunnen worden voor de Catalanen.

Voor Benfica geldt tot op zekere hoogte hetzelfde, al moeten ze nog wel altijd stadsgenoot Sporting CP nipt voor zich dulden in de Primeira Liga. Maar met een plek in de halve finale van de Taca de Portugal al in de pocket en dus de kraker tegen Barcelona in het vooruitzicht mag SLB nog altijd dromen van de treble.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Barcelona - Benfica

Datum: 11 maart Aftrap: 18:45 uur Locatie: Estadio Olimpico Lluis Companys

Uitzending Barcelona - Benfica: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en te vinden bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Barcelona

Barcelona moet het nog altijd zonder eerste keeper Marc-Andre Ter Stegen doen, terwijl ook de jonge middenvelder Marc Bernal nog aan de kant staat met een zware knieblessure.

Daarnaast is Pau Cubarsi geschorst na zijn rode kaart van vorige week.

Selectie Barcelona 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pena, Ter Stegen, Szczesny Verdedigers: Cubarsi, Balde, Araujo, Martinez, Christensen, Kounde, Garcia, Fort, Martin, Dominguez, Cuenca Middenvelders: Gavi, Pedri, Torre, Casado, De Jong, Bernal, Darvich Aanvallers: Ferran, Lewandowski, Fati, Raphinha, Fermin, Victor, Yamal, Olmo

Blessures en schorsingen Benfica

Benfica zit met een aantal blessures en moet het onder meer doen zonder Alexander Bah en Manu Silva vanwege knieblessures. Daarnaast worden Florentino en Angel Di Maria geteisterd door spierklachten en is hun inzetbaarheid ook twijfelachtig.

Alvaro Carrera is niet beschikbaar vanwege een schorsing

Selectie Benfica 2024/25

Positie Spelers Keepers: Trubin, Gomes, Soares Verdedigers: Carreras, Silba, Bah, Dahl, Otamendi, Araujo, Bajrami Middenvelders: Aursnes, Kokcu, Silva, Barreiro, Felix, Florentino, Sanches Aanvallers: Amdouni, Cabral, Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu, Belotti, Schjelderup, Prestianni, Rollheiser, Rego, Gouveia

Recente vorm Barcelona

Datum Wedstrijden Competitie 05-03-2025 Benfica 0-1 Barcelona Champions League 02-03- 2025 Barcelona 4-0 Real Sociedad LaLiga 25-02- 2025 Barcelona 4-4 Atletico Madrid Copa del Rey

Recente vorm Benfica

Datum Wedstrijden Competitie 08-03- 2025 Benfica 3-0 Nacional Primeira Liga 05-03- 2025 Benfica 0-1 Barcelona Champions League 26-02- 2025 Benfica 1-0 Braga Taca de Portugal

