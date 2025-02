Waar je AC Milan - Feyenoord kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen AC Milan en Feyenoord kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na de knappe 1-0 overwinning in De Kuip van vorige week is het nu aan Feyenoord om de klus te klagen in de return tegen AC Milan in San Siro.

Weinigen zullen voorafgaand aan het seizoen 2024-25 rekening hebben gehouden met een plekje bij de laatste van de Champions League, maar dat is wel degelijk een realistisch scenario halverwege februari.

Het moge echter duidelijk zijn dat Feyenoord een flinke klus wacht, zeker rekening houdende met de wisselvalligheid van de Rotterdammers dit seizoen.

Zo werd er na de stunt tegen Milan afgelopen weekend weer een hele moeizame pot op de mat gelegd tegen NAC, met een teleurstellende 0-0 als gevolg.

Ook de Italianen blinken echter niet uit in consistentie dit seizoen en de zwaarbevochten 1-0 overwinning op Verona afgelopen weekend was daar weer een perfect voorbeeld van.

Kan Santiago Gimenez zijn ploeg bij de hand nemen en zijn sterke start voor Milan een vervolg geven tegen zijn grote liefde uit Rotterdam?

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip AC Milan - Feyenoord

Datum: 18 februari, 2025 Aftrap: 18:45 uur Locatie: San Siro

Uitzending AC Milan - Feyenoord: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen AC Milan

Zowel Alessandro Florenzi als Emerson Royal moet geblesseerd toekijken, terwijl nieuwe aankopen Warren Bondo en Riccardo Sottil niet werden ingeschreven.

Daarnaast wordt Ruben Loftus-Cheek nog altijd geteisterd door spierproblemen.

Selectie AC Milan 2024/25

Positie Spelers Keepers: Maignan, Sportiello, Torriani Verdedigers: Walker, Hernandez, Emerson, Tomori, Florenzi, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Gabbia Middenvelders: Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Fofana, Liberali Aanvallers: Gimenez, Felix, Leao, Pulisic, Chukwueze, Camarda, Abraham

Blessures en schorsingen Feyenoord

Quilindschy Hartman is ondanks zijn recente terugkeer op de velden nog niet ingeschreven voor de Champions League en is dus niet beschikbaar.

Daarnaast staan Justin Bijlow, Jordan Lotomba en Chris-Kevin Nadje aan de kant vanwege blessureleed, terwijl ook voor Quinten Timber en Bart Nieuwkoop het seizoen naar verluidt al voorbij is.

Ook Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Hwang In-beom en Ayase Ueda ontbreken voorlopig.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Bijlow, Wellenreuther, Andreev, Berger Verdedigers: Read, Nieuwkoop, Beelen, Smal, Gonzalez, Bueno, Trauner, Mitchell, Lotomba, Hancko Middenvelders: Moder, Hwang, Zerrouki, Timber, Stengs, Milambo, Nadje Aanvallers: Ueda, Paixao, Ivanusec, Carranza, Hadj Moussa, Osman, Redmond

Recente vorm AC Milan

Datum Wedstrijden Competitie 15-02-2025 AC Milan 1-0 Hellas Verona Serie A 12-02- 2025 Feyenoord 1-0 AC Milan Champions League 08-02- 2025 Empoli 0-2 AC Milan Serie A

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 15-02- 2025 NAC 0-0 Feyenoord Eredivisie 12-02- 2025 Feyenoord 1-0 AC Milan Champions League 08-02- 2025 Feyenoord 3-0 Sparta Eredivisie

Handige links