86-voudig international heeft zijn laatste wedstrijd namens Spanje mogelijk gespeeld

Álvaro Morata heeft zijn laatste wedstrijd namens Spanje mogelijk al gespeeld. De 32-jarige spits denkt erover na om afscheid te nemen bij La Roja.

Het is goed mogelijk dat Morata’s gemiste strafschop tegen Portugal (2-2, 5-3 nederlaag na penalty’s) zijn laatste balcontact in dienst van het nationale elftal was.

Morata was zondag enorm teleurgesteld, maar nam alsnog de tijd om het Spaanse journaille te woord te staan. “Ik ben boos omdat we allemaal geweldig werk hebben geleverd. Ik leef mee met al mijn teamgenoten, maar ook dit hoort bij voetbal.”

“Mijn kinderen en familie zaten op de tribune. Vandaag moet ik een moeilijk moment doorstaan, maar als er één dingen is wat mensen doen in het leven, is dat leren”, aldus Morata.

Morata zwaait mogelijk af als international. “Niets is zeker, het hangt van veel dingen af. Dingen moeten rustig worden overdacht, maar het is natuurlijk mogelijk dat ik er in september niet meer ben.”

Morata speelde tot dusver 86 interlands namens Spanje. Daarin was hij goed voor 37 doelpunten en 8 assists.

De Madrileen won het EK (2024) en de Nations League (2023) met Spanje. Ook droeg Morata meermaals de aanvoerdersband.