78-voudig international van Duitsland kondigt einde carrière aan: 'Deze zomer stop ik'

Mats Hummels hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Dat maakte de 36-jarige verdediger vrijdag zelf bekend via een video op zijn Instagram-pagina. Hummels staat momenteel onder contract bij AS Roma, waar hij een aflopende verbintenis heeft.

Op Instagram deelt Hummels een video, waarin hij terugblikt op belangrijke momenten in zijn carrière. “Ik heb het moeilijk met mijn emoties nu. Dit is een moment dat geen enkele voetballer kan vermijden. Na meer dan achttien jaar en de vele dingen die voetbal me gegeven heeft, beëindig ik deze zomer mijn carrière”, aldus de verdediger.

“Nu ik dit allemaal zie, weet ik wat deze reis en dit pad heeft betekend voor me. Hoe bizar het was om dat allemaal mee te maken. Ik ben nu al emotioneel, maar zal nog emotioneler zijn als het echt over is.”

“Maar het is ongelooflijk om dit te hebben meegemaakt. Het kan nergens anders mee worden vergeleken. En ik denk dat niks dit nog kan vervangen. Dat is mooi, maar ook een beetje eng. Want het is een gevoel dat ik zal missen. Maar om dit allemaal meegemaakt te hebben tijdens m’n carrière betekent alles voor me.”

Hummels doorliep de jeugd van Bayern München, de club waar hij uiteindelijk 118 officiële duels voor zou spelen. De meeste wedstrijden tijdens zijn loopbaan speelde hij echter voor Dortmund: meer dan 500.

In het seizoen 2012/13 stond Hummels met Dortmund in de finale van de Champions League tegenover Bayern. Die verloor Dortmund op de valreep, door een late goal van Arjen Robben.

Toch heeft Hummels een prachtige erelijst, met onder meer zes Duitse landstitels en vier DFB-Pokals. Daarnaast werd de 78-voudig international in 2014 wereldkampioen met Duitsland.

Afgelopen zomer tekende de toen transfervrije Hummels een contract voor één jaar bij AS Roma. Voor de Italiaanse club, waar hij zijn carrière dus zal beëindigen, kwam hij tot dusver tot achttien officiële duels.