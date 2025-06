73-voudig Argentijns international bereikt persoonlijk akkoord met Boca Juniors

Het heeft er alle schijn van dat Boca Juniors zich spoedig gaat versterken met Leandro Paredes, zo meldt transferjournalist César Luis Merlo. De Argentijns international heeft een aanbieding van de Zuid-Amerikaanse grootmacht geaccepteerd.

De inmiddels dertigjarige Paredes verliet Boca in 2014 om bij Roma terug te keren in de Serie A, waar hij eerder al even op huurbasis speelde voor Chievo Verona.

Na avonturen bij Empoli, Zenit St. Petersburg, Paris Saint-Germain en Juventus keerde de defensieve middenvelder in 2023 terug bij Roma.

Paredes maakte er nooit een geheim van ooit terug te willen keren bij Boca en dat moment leek afgelopen zomer al zover te zijn, maar de 73-voudig international besloot toen toch te blijven in de Italiaanse hoofdstad.

Boca gaf zijn komst nooit op en bleef hopen op de komst van de ervaren speler, die in 2022 wereldkampioen werd met Argentinië en op dat toernooi kwaad bloed zette bij het Nederlands elftal, door de bal in de veelbesproken kwartfinalewedstrijd keihard de dug-out in te rossen.

Paredes heeft een vertrekclausule van 3,5 miljoen euro in zijn tot medio 2026 lopende contract staan, waardoor er geen verdere problemen worden verwacht tussen de clubs.

Zodra Boca en Roma er officieel uit zijn, tekent Paredes een contract tot eind 2028. Tot op heden staat de teller voor Boca op 31 optredens, maar aan dat aantal lijkt spoedig te worden gesleuteld.