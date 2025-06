6-voudig international Nederlands elftal houdt hoop: 'Het WK 2026 zit wel in mijn hoofd'

Guus Til sluit niet uit dat hij namens het Nederlands elftal meedoet aan het WK van volgend jaar. De 27-jarige middenvelder kwam tot dusver tot zes interlands, waarvan de laatste nog in oktober vorig jaar, en houdt hoop dat dat aantal binnenkort verhoogd gaat worden.

De zes interlands die Til tot dusver speelde vonden plaats over een langere periode: de PSV’er debuteerde in 2018, waarna hij ook in 2021 (driemaal), 2022 en 2024 het shirt van het Nederlands elftal droeg.

Volgend jaar vindt het WK plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nederland heeft zich nog niet gekwalificeerd voor dat toernooi, maar dat lijkt momenteel een kwestie van tijd.

Til verlengde deze week zijn contract bij PSV en laat in gesprek met PSV TV weten dat het WK van volgend jaar ook een rol heeft gespeeld in zijn keuze om in Eindhoven te blijven. “Dat zit sowieso in m’n hoofd”, aldus Til.

“Ik zit bij de beste club van Nederland, dus dan denk ik dat dat altijd in m’n hoofd moet zitten. Als ik eventueel voor het Nederlands elftal zou kunnen spelen, vind ik dat dat een mogelijkheid moet zijn.”

Woensdag maakte PSV via de officiële kanalen bekend dat Til zijn contract in Eindhoven tot medio 2028 heeft verlengd. De oude verbintenis van de middenvelder liep volgend jaar zomer af.

Til speelt sinds de zomer van 2022 bij PSV en kan goede cijfers overleggen in het Philips Stadion. Dit seizoen was hij goed voor dertien goals en vijftien assists in 49 officiële wedstrijden.