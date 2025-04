Volgt Guirassy voorbeeld Haaland? '6 clubs kunnen spits voor 70 miljoen oppikken'

Serhou Guirassy heeft een ontsnappingsclausule van 70 miljoen euro in zijn tot medio 2028 lopende contract bij Borussia Dortmund, zo weet BILD te melden. Er zijn zes specifieke clubs die de topscorer van de Champions League voor dit bedrag kunnen overnemen.

Volgens de Duitse krant is Chelsea één van de clubs die Guirassy voor om en nabij de 70 miljoen euro kan ophalen in Dortmund. De 29-jarige aanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit in de Premier League te willen spelen.

Guirassy werd vorig jaar voor achttien miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart en kan een jaar later dus voor een veelvoud worden verkocht. Het is echter de vraag of de international van Guinee Dortmund nu al wil verlaten. Guirassy heeft het naar zijn zin in het Signal Iduna Park en is volgens BILD een dominant figuur in de kleedkamer.

De Dortmund-aanvaller kan dit seizoen goede cijfers overleggen. Guirassy is met vijftien goals gedeeld topscorer in de Bundesliga en met dertien treffers topscorer in de Champions League.

Guirassy tekende dinsdag voor een hattrick tegen FC Barcelona. Hierdoor won Dortmund met 3-1, al was dat niet voldoende om uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League te voorkomen. BVB verloor vorige week namelijk met 4-0 in de heenwedstrijd.

Het is overigens geen gewoonte dat spelers Dortmund met een ontsnappingsclausule laat vertrekken. Erling Haaland was in 2022 de laatste. De Noorse topschutter vertrok destijds voor 60 miljoen euro naar Manchester City.

De clausule kan pas na het WK voor clubteams in juni en juli worden geactiveerd. Het toernooi in de Verenigde Staten is zeer lucratief voor Dortmund, dat naar verluidt 100 miljoen euro kan opstrijken door de deelname.