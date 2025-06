Speler voor wie Liverpool ooit 30 miljoen betaalde is na bijna 20 jaar klaar met voetbal

Adam Lallana stopt per direct als profvoetballer, zo kondigt de 37-jarige middenvelder woensdag aan. De Engelsman begon in 2006 bij Southampton en eindigt hier ook zijn carrière.

Lallana speelde gedurende zijn carrière de meeste wedstrijden voor Southampton. Op 23 augustus 2006 maakte hij zijn debuut in de EFL Cup. Sindsdien speelde hij 283 wedstrijden voor the Saints.

In de zomer van 2014 maakte Lallana de overstap van Southampton naar Liverpool. The Reds betaalden 31 miljoen euro voor de middenvelder. Op dat moment was hij op Luke Shaw na de duurste uitgaande transfer ooit voor de club uit het zuiden van Engeland.

Lallana speelde 178 wedstrijden in zes seizoenen tijd bij Liverpool. Binnen deze tijd won hij één keer de Premier League, één keer de Champions League, één keer de Europese Supercup en één keer het WK voor clubs.

In de zomer van 2020 maakte Lallana transfervrij de overstap naar Brighton & Hove Albion. Hier speelde hij nog vier seizoenen totdat hij zijn carrière afgelopen seizoen afsloot bij Southampton.

Lallana speelde in totaal 34 interlands voor Engeland. Met the Three Lions maakte hij in 2013 zijn debuut in een oefenduel tegen Chili. In totaal maakte hij drie doelpunten en gaf hij vijf assists. Ook zat hij bij de eindselecties voor het WK van 2014 en het EK van 2016.

Southampton degradeerde dit seizoen uit de Premier League. De club pakte slechts 12 punten uit 38 wedstrijden en eindigde 10 punten achter Ipswich Town.