107-voudig international zet kort na zijn vertrek bij Manchester United een punt achter zijn carrière

Jonny Evans heeft een punt achter zijn carrière gezet, zo melden diverse betrouwbare media. De 37-jarige verdediger speelde vrijdagavond zijn laatste wedstrijd voor Manchester United, dat met 1-3 won van Hong Kong in China.

Evans beschikt bij the Red Devils over een aflopend contract, dat niet verlengd wordt. De club nam vorig weekend, na de laatste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Aston Villa, al afscheid van de Noord-Ier. De mandekker ging deze week nog wel mee op de post-season tour naar Azië.

Evans speelde tegen zowel de ASEAN All-Stars als Hong Kong één helft mee. Zijn optreden tegen Hong Kong was de laatste uit zijn carrière, die negentien jaar geleden begon.

De verdediger komt uit de jeugd van Manchester United. In de zomer van 2006 werd hij uitgeleend aan Royal Antwerp, om vervolgens ook gestald te worden bij Sunderland. Na het seizoen 2007/08 groeide hij uit tot een vaste waarde in de selectie van Sir Alex Ferguson. Evans zou tot medio 2015 op Old Trafford spelen, voordat hij verkocht werd aan West Bromwich Albion.

Drie jaar later vertrok hij naar Leicester City, waar hij een seizoen zou samenspelen met Harry Maguire. De 107-voudig international van Noord-Ierland was vijf jaar actief bij the Foxes, voor wie hij liefst 152 wedstrijden zou spelen. In de voorbereiding van het seizoen 2023/24 trainde hij mee met het Manchester United van Erik ten Hag om zijn conditie op peil te houden.

Evans maakte zo’n goede indruk op de Nederlandse manager, dat hij een eenjarig contract kreeg. De mandekker kwam in zijn eerste jaar sinds zijn terugkeer op Old Trafford tot dertig wedstrijden. Evans, die zijn verbintenis vorig jaar zomer met één jaar verlengd zag worden, kwam deze campagne tot dertien duels. De teller eindigde daarom op 241 officiële wedstrijden namens the Red Devils.

Evans won alles wat er te winnen valt bij Manchester United. In zijn prijzenkast staan onder meer de Champions League, Premier League, FA Cup en WK voor clubs. De Noord-Ier vertegenwoordigde zijn land op één eindtoernooi, het EK van 2016.