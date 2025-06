Real Madrid luidde eind mei een nieuw tijdperk in onder de nieuwe trainer Xabi Alonso, die als opvolger van Carlo Ancelotti, een contract tot medio 2028 tekende. Wil de Spanjaard succesvol worden, dan dient hij de komende weken hoogstwaarschijnlijk bepaalde veranderingen door te voeren.

Xabi Alonso is de nieuwe trainer van Real Madrid en de sfeer lijkt goed. Hij kent de club, heeft bewezen een uitstekende tacticus te zijn en heeft enkele van de beste spelers ter wereld tot zijn beschikking. Bijna niemand verwachtte onmiddellijk succes van hem, dus een gelijkspel tegen Al-Hilal in zijn debuutwedstrijd op het WK voor clubs is zeker te vergeven.

Maar voor de supporters en Alonso zelf was er verder niet veel om hen aan vast te klampen. Dean Huijsen maakte weliswaar een sterke indruk in de defensie, maar verder viel niemand echt op. Trent Alexander-Arnold verdedigde niet bepaald goed, terwijl Jude Bellingham veel stond te wijzen en te schreeuwen richting Vinícius Júnior om mee te verdedigen.

Het wijst er allemaal op dat er nog veel werk aan de winkel is. Real is nog steeds een goede ploeg, die baat zal hebben bij nieuwe ideeën van Alonso. Daarbij zijn nieuwe aanwinsten altijd welkom. De Madrilenen willen het WK voor clubs winnen. Dan moet er wel snel verbetering in het veldspel komen. Voetbalzone bekijkt enkele verbeteringen die Alonso moet doorvoeren.