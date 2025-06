Waarom Real Madrid 40 miljoen euro uitgeeft aan de Phil Foden van Argentinië

De pas 17-jarige Franco Mastantuono is een ware sensatie bij River Plate en wordt nu al genoemd als aanwinst van Real Madrid.

Real Madrid zit opnieuw achter een jong Zuid-Amerikaans talent aan. Los Blancos hebben de afgelopen jaren stiekem hun transferbeleid gewijzigd, grotendeels afstand nemend van het oude Galáctico-model. In plaats daarvan wordt een overvloed aan jonge, swingende spelers aan de andere kant van de wereld opgepikt.

En Franco Mastantuono lijkt de nieuwste verovering op het continent te zijn. De pas zeventienjarige aanvallende middenvelder heeft de afgelopen seizoenen furore gemaakt bij River Plate, door de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis te worden. En door de aandacht te trekken met zijn dribbelvaardigheden en uitmuntende schotvaardigheid.

Maar wie is deze Mastantuono eigenlijk? Waar komt hij vandaan, en waar gaat hij heen? En is hij goed genoeg om indruk te maken in LaLiga? Voetbalzonezoomt in op de volgende Zuid-Amerikaanse missie van Real Madrid.