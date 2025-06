Waarom Manchester City zoveel moeite deed voor de 'nieuwe Martin Ødegaard'

De zeer getalenteerde Sverre Nypan maakt voor circa 15 miljoen euro de overstap naar Manchester City.

''Sverre Nypan is een zeer spannende speler. Ik krijg een beetje hetzelfde gevoel als toen ik Martin Ødegaard zag doorbreken'', vertelde de Noorse analist Jesper Mathisen in augustus 2023 bij TV2 in augustus 2023. Hij uitte die woorden nadat hij de toen zestienjarige Nypan aan het werk had gezien in een duel met Hearts of Midlothian in de voorronde van de Conference League.

Ødegaard kwam als zestienjarige binnen bij Real Madrid, na een vliegende start van zijn loopbaan bij het Noorse Strømsgodset IF. Die stap kwam achteraf gezien wel te vroeg voor hem. Ødegaard verliet de Spaanse grootmacht na zes jaar, elf optredens en vier uitleenbeurten. Pas na zijn vertrek naar Arsenal in 2021 kwam de definitieve doorbraak.

Nypan had een vergelijkbaar traject kunnen volgen. Manchester United, Chelsea en Paris Saint-Germain hielden de tiener al in de gaten sinds zijn stap naar het eerste team van Rosenborg BK in 2022. De aantrekkingskracht om te spelen voor de beste clubs ter wereld blijkt vaak onmogelijk te weerstaan voor jonge spelers, maar niet voor Nypan. Een maand na zijn topoptreden tegen Hearts tekende hij bij tot medio 2026.

Twee jaar later, en Nypan's volwassen beslissing heeft zijn vruchten afgeworpen. De spelmaker heeft de broodnodige ervaring opgedaan voorafgaand aan zijn overgang naar Manchester City. Nypan is niet langer een ruw talent dat zijn vak nog aan het leren is. Nee, hij is klaar om een sterrenstatus na te streven in het Etihad Stadium.