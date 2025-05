Salaris van Teun Koopmeiners: Hoeveel verdient de middenvelder van het Nederlands Elftalt per week en per jaar bij Juventus?

Alles wat je moet weten over het salaris van Teun Koopmeiners bij Juventus

Teun Koopmeiners kwam in de zomer van 2024 voor een flinke transfersom naar Juventus. Daarvoor speelde hij drie seizoenen bij Atalanta, waar hij een belangrijke rol speelde in het behalen van de Europa League-titel in het seizoen 2023-24.

Koopmeiners tekende een vijfjarig contract bij Juve, waardoor hij tot 2028 aan het Allianz Stadium verbonden blijft.

De middenvelder is niet alleen een onmisbaar onderdeel van de selectie van Juventus, maar ook een van de bestbetaalde spelers van de club.

Maar hoeveel verdient hij precies?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto