Salaris van Viktor Gyökeres: hoeveel verdient de ster van Sporting Portugal?

De Zweedse spits Viktor Gyökeres is momenteel een van de meest gewilde aanvallers in Europa dankzij zijn doelpuntendrift namens Sporting Portugal. Verschillende topclubs volgen hem op de voet voor een mogelijke transfer in de toekomst.

Gyökeres kwam in de zomer van 2023 over van Coventry City naar Sporting en heeft sindsdien laten zien een neusje voor de goal te hebben. De Zweedse spits heeft laten blijken koelbloedig te zijn en maakt gemiddeld bijna één doelpunt per wedstrijd. Gyökeres was ook goed voor een hattrick in de 4-1 overwinning op Manchester City in de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2024/25.

Gyökeres' huidige contract bij Sporting loopt tot medio 2028 en hij is een van de bestbetaalde spelers van de club. Maar hoeveel verdient de Zweedse ster precies?

Voetbalzone heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto