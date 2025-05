Micky van de Ven heeft zich bewezen als een geweldige aanwinst voor Tottenham Hotspur na zijn transfer van VfL Wolfsburg in 2023. De veelzijdigheid van de Nederlandse international in de verdediging is een belangrijke factor geweest in zijn opmars, aangezien hij zowel als centrale verdediger als vleugelverdediger kan spelen. Daarnaast speelde de verdediger een cruciale rol in het winnen van de Europa League met Tottenham dit seizoen.



Zijn huidige salaris is relatief bescheiden in vergelijking met de topverdieners in de selectie. Gezien zijn jonge leeftijd lijkt een salarisverhoging echter onvermijdelijk als hij goed blijft presteren en fit blijft.



Maar hoeveel verdient hij precies bij de club?



Voetbalzone heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto