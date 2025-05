Salaris van Karim Benzema: Hoeveel verdient de ster van Al Ittihad per week en per jaar in de Saudi Pro League?

Hoeveel verdient de voormalige spits van Real Madrid in de Saoedische Pro League?

Karim Benzema was de zoveelste Europese legende die de overstap maakte naar de Saoedische Pro League. Na veertien seizoenen bij Real Madrid te hebben gespeeld, heeft Benzema zijn carrière bij Los Blancos beëindigd en is hij in de zomer van 2023 naar Al Ittihad vertrokken.

De voormalige winnaar van de Ballon d'Or is een topspeler als nummer 9. Hij won talrijke titels in de Spaanse hoofdstad en werd de belangrijkste speler van Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo in 2018.

Nu beide voormalige sterren van Madrid in Saoedi-Arabië voetballen, is de populariteit van de competitie de laatste tijd vertienvoudigd. Het is geen verrassing dat de voormalige Portugese ster momenteel de bestbetaalde speler in de competitie is, maar hoe staat Benzema ervoor op de loonlijst?

VZ heeft de cijfers van Capology onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto