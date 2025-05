Salaris van Mohamed Salah: Hoeveel verdient de sterspeler van Liverpool per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Mohamed Salah bij Liverpool

Liverpool was in bloedvorm in het seizoen 2024-25 en een groot deel van dat succes was te danken aan de prestaties van Mohamed Salah.

De Egyptische aanvaller was niet te stoppen in de aanval van de ploeg van Arne Slot en de roep om de Ballon d'Or wordt elke week luider.

Salah tekende in april eindelijk een nieuw contract bij Liverpool, na maanden van speculaties over zijn toekomst op Anfield, waarmee hij zijn status als bestbetaalde speler van de club verder versterkte.

Maar hoeveel verdient de productieve aanvaller eigenlijk bij de Reds?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto