Salaris van Manuel Neuer: Hoeveel verdient Bayern München legende per week en per jaar in de Bundesliga?

Alles wat je moet weten over het salaris van Bayern München-legende Manuel Neuer in de Bundesliga

De legendarische Manuel Neuer blijft ondanks zijn gevorderde leeftijd op hoog niveau presteren voor Bayern München.

Hij heeft in zijn meer dan tienjarige carrière bij FCB al talrijke individuele en collectieve onderscheidingen in de wacht gesleept en heeft generaties spelers zien komen en gaan, maar is altijd de eerste keus gebleven tussen de palen van Bayern.

Gezien zijn status als legendarische figuur in de Duitse voetbalgeschiedenis wordt Neuer goed beloond voor zijn diensten en is hij, niet verwonderlijk, een van de bestbetaalde spelers van zowel Bayern als de Bundesliga.

Maar hoeveel verdient hij precies per week en per jaar?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onderzocht en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto