Salaris van Joshua Zirkzee: Hoeveel verdient de spits van het Nederlands Elftal bij Manchester United?

Alles wat je moet weten over het salaris van de Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee bij Manchester United

Joshua Zirkzee kwam in de zomer van 2024 bij Manchester United, nadat hij eerder voor de Italiaanse club Bologna in de Serie A had gespeeld.

Zirkzee speelde twee seizoenen in Italië voordat hij naar Old Trafford verhuisde. United betaalde in totaal 36,5 miljoen pond om de Nederlandse aanvaller binnen te halen.

Ondanks zijn hoge transfersom verdient Zirkzee een relatief bescheiden salaris in vergelijking met de topverdieners van de club.

Maar hoeveel verdient hij precies bij de Red Devils?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto