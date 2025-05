Salaris van Arda Guler: Hoeveel verdient het Turkse wonderkind van Real Madrid per week en per jaar in LaLiga?

Alles wat je moet weten over het salaris van het Turkse talent Arda Guler bij Real Madrid

Na twee seizoenen bij Fenerbahçe te hebben gespeeld, maakte de Turkse sensatie Arda Güler de overstap naar Real Madrid. Deze transfer trok veel aandacht omdat de toen 18-jarige speler aartsrivaal Barcelona links liet liggen om voor Los Blancos te tekenen.

Tot nu toe is het echter nog niet helemaal gelopen zoals hij had gehoopt bij de club. Hij heeft maar weinig kansen gekregen om zich te laten zien en het is moeilijk voor de Turkse creatieveling om een basisplaats te veroveren.

Güler staat ook laag op de loonlijst van Real Madrid, voornamelijk vanwege zijn jonge leeftijd. Maar hoeveel verdient hij precies bij de Koninklijke?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto