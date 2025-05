Salaris van Alexander Isak: Hoeveel verdient de sterspeler van Newcastle United per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Alexander Isak bij Newcastle United.

De Zweedse spits Alexander Isak kwam in de zomer van 2022 naar St. James' Park als de belangrijkste aanwinst van Newcastle United voor het seizoen 2022-23.

Ondanks een door blessures geteisterd eerste seizoen maakte Isak indruk op de fans van de Magpies door hen te helpen zich voor het eerst in twintig jaar te kwalificeren voor de Champions League.

De Zweed is alleen maar gegroeid in zijn rol op St. James' Park, waar hij doelpunten maakt alsof het niets is en met spelers als Erling Haaland en Mohamed Salah strijdt om de Gouden Schoen.

Hij is ook een van de best verdienende spelers van de selectie, met een aanzienlijk salaris op zijn naam, dus laten we eens kijken hoeveel hij precies verdient bij Newcastle.

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto