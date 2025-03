Roy Keane bekritiseert Manchester City-spits Erling Haaland na penaltymisser tegen Bournemouth in kwartfinale FA Cup

Artikel gaat hieronder verder

Roy Keane heeft Erling Haaland bekritiseerd voor zijn lakse houding tegen Bournemouth in de kwartfinale van de FA Cup (1-2). De Ierse voetbalanalist liet daarnaast bij ITV weten dat hij geen fan is van de instelling van de spelers van Manchester City: "Hoe ze over het veld slenteren werkt echt op mijn zenuwen."