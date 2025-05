Salaris van Riyad Mahrez: Hoeveel verdient de sterspeler van Al Ahli per week en per jaar in de Saudi Pro League?

Hoeveel verdient Riyad Mahrez in de Saoedische Pro League na zijn transfer in 2023 van Manchester City?

Riyad Mahrez brak door in de voetbalwereld nadat hij Leicester City in het seizoen 2015-2016 naar de Premier League-titel leidde en een lucratieve transfer naar Manchester City verdiende, waar hij opnieuw een belangrijk onderdeel van het team werd.

Maar de Algerijnse ster maakte in 2023 de overstap naar Al Ahli, na vijf seizoenen in het Etihad te hebben gespeeld. Gezien het talent en het salaris van Mahrez moest de Saoedische club een enorm bedrag neertellen om hem binnen te halen. Momenteel is hij een van de bestbetaalde spelers van de club en van de hele competitie.

Maar hoeveel verdient hij precies bij deze club?

VZ heeft de cijfers van Capology onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto