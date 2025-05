Alles wat je moet weten over het salaris van Quinten Timber bij Feyenoord

Quinten Timber is een product van de Ajax-academie en speelde eerder zes seizoenen in de jeugd van Feyenoord. Hij maakte zijn debuut bij Jong Ajax in 2018, waarna hij in 2021 naar Utrecht verhuisde. Een jaar later keerde Timber terug naar Feyenoord en werd daarmee de duurste transfer van Utrecht op dat moment.

Bij Feyenoord wist Timber zich meteen te vestigen op het middenveld en werd hij al snel een publiekslieveling. Hij staat bekend om zijn technische vaardigheden, balbezit en leiderschapskwaliteiten en werd in het seizoen 2024-25 op 23-jarige leeftijd aanvoerder.

Timbers huidige contract bij Feyenoord loopt tot 2026 en hoewel hij niet tot de best verdienende spelers van de club behoort, blijft hij een loyale en onmisbare speler in de selectie.

Maar hoeveel verdient hij nu precies?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto