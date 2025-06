Pedri weigerde na lofzang Lionel Messi om FC Barcelona te verlaten

Pedri is uitgegroeid tot een sleutelspeler onder Hansi Flick bij FC Barcelona, maar had ook zomaar in Duitsland kunnen spelen. Enkele jaren geleden had Bayern München namelijk al interesse in de Spaanse middenvelder. Eerder bevestigde Ramón Planes, voormalig sportief directeur van Barcelona, dat al bij Cadena SER, en nu heeft ook Pedri zelf zich over die interesse uitgesproken.