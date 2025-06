Onenigheid in directie bij Bayern München over één specifieke speler

Rafael Leão beschikt over veel kwaliteiten die Bayern op het moment zoekt, maar hij laat op een belangrijk vlak ook steken vallen. De clubleiding van FC Bayern München is er vooralsnog niet in geslaagd om op één lijn te komen over de ideale versterking voor de voorhoede. Dat meldt Sport BILD woensdag. Toch lijkt niet Leão, maar Bradley Barcola van Paris Saint-Germain de speler met het meeste draagvlak binnen de clubleiding, aldus het Duitse medium. De 22-jarige Fransman geldt daardoor momenteel als topkandidaat, mede dankzij de lof die met name sportdirecteur Max Eberl voor hem heeft.