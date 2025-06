Malik Tillman opnieuw grote held Verenigde Staten op Gold Cup: 'Wát een speler'

Mauricio Pochettino is vol lof over Malik Tillman na wéér een glansrol voor Team USA op de Gold Cup.

Op het moment dat de vraag werd geformuleerd, kon Mauricio Pochettino alleen maar zuchten. Hij was sprakeloos, gaf hij toe. Wat kon hij nog meer zeggen over Malik Tillman na diens uitblinkersrol in het shirt van de Verenigde Staten?

Tillman staat op drie goals op de Gold Cup en is plots een serieuze kandidaat voor de topscorerstitel. Dan waren er ook nog twee afgekeurde doelpunten van de aanvallende middenvelder van PSV. Tillman was nauwelijks af te stoppen tegen Haïti, net als in de openingswedstrijd tegen Trinidad & Tobago.

''Oef'', zei Pochettino na afloop van de derde overwinning van zijn elftal in de groepsfase van de Gold Cup. ''Het is zo moeilijk om hem als speler te plaatsen. Maar wát een speler."

Tillman was zondagnacht de grote ster in het AT&T Stadium. Maar hij was niet de enige. Pochettino wijzigde zijn elftal op vier plaatsen tegen Haïti, nadat hij in de eerste twee groepsduels steeds dezelfde opstelling had gebruikt. Tyler Adams heeft weinig meer te bewijzen, maar de drie andere spelers die een kans kregen des te meer.

Met een week tot aan de knockout-fase, zal Pochettino doen waar hij zich de hele zomer op heeft geconcentreerd: bouwen aan zijn elftal. De Verenigde Staten staan in de kwartfinale van de Gold Cup tegenover Costa Rica, met een team dat om Tillman heen is gebouwd. Het geloof is in ieder geval groot in het Amerikaanse kamp.