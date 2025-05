Alles wat je moet weten over het salaris van Lionel Messi bij Inter Miami

Lionel Messi, misschien wel een van de beste spelers die deze sport ooit heeft gekend, speelt momenteel voor MLS-club Inter Miami CF.

Messi beëindigde zijn Europese carrière in de zomer van 2023 en verliet PSG om naar Miami te verhuizen, slechts enkele maanden nadat hij met zijn nationale team Argentinië het WK had gewonnen.

De achtvoudig winnaar van de Ballon d'Or geniet van zijn tijd in de MLS, waar hij voluit scoort en assists geeft.

Het is begrijpelijk dat het Barcelona-icoon rijkelijk wordt beloond voor zijn inspanningen in Miami, maar hoeveel verdient de iconische nummer 10 precies in de VS?

VZ heeft de cijfers van de MLS-salarisgids onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto