Lamine Yamal deelt veelzeggende foto van Diego Maradona in shirt van FC Barcelona

VOETBALZONE 28 jun 2025 , 22:24 Laatst bijgewerkt: 28 jun 2025, 23:16

Lamine Yamal heeft een foto gedeeld van de legendarische Diego Maradona in het shirt met nummer 10 van Barcelona. Hij is klaar om in de voetsporen van Maradona en Lionel Messi te treden in het seizoen 2025-26. De wonderboy droeg tot nu toe het shirt met nummer 19, maar met het vertrek van Ansu Fati zal Yamal nu het nummer erven dat iconisch is geworden door de Argentijnse helden.

