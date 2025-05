Salaris van Kenan Yildiz: Hoeveel verdient het Turkse wonderkind van Juventus per week en per jaar in de Serie A?

Alles wat je moet weten over het salaris van Kenan Yildiz bij Juventus

De Turkse aanvaller Kenan Yildiz brak in 2023 door in het eerste elftal van Juventus, nadat hij eerder had gespeeld voor Juventus Next Gen, het reserve- en jeugdteam van de club. Daarvoor bracht Yildiz tien jaar door in de jeugdopleiding van Bayern München in Duitsland.

Slechts tien dagen na zijn debuut in het eerste elftal van Juve tekende Yildiz op 18-jarige leeftijd een contractverlenging van vier jaar bij de club.

Hoewel hij niet tot de best verdienende spelers behoort, ontvangt Yildiz een aanzienlijk salaris in het Allianz Stadium, zeker gezien zijn jonge leeftijd.

Maar hoeveel verdient de jongeling precies?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto