Twee jaar geleden won Engeland zijn eerste Europese kampioenschap voor spelers onder 21 jaar in Georgië en Roemenië, na een 1-0 overwinning tegen Spanje in de finale. Het enige doelpunt werd gemaakt door Cole Palmer via een afgeketste vrije trap. De Young Lions hopen dat het geluk hen weer toelacht wanneer het toernooi van 2025 deze week van start gaat. Spanje zal dit keer naar verwachting nog sterker zijn, terwijl ook Portugal, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland een goede kans maken om ver te komen.

Elk land heeft een selectie met 23 spelers voor het toernooi ingediend, waarbij spelers die op of na 1 januari 2002 zijn geboren, in aanmerking komen voor een deelname. Dit betekent dat er in Slowakije een gezonde mix van jonge onervaren en ervaren spelers te zien zal zijn. Enkele spelers zullen dus voor het eerst indruk willen maken op het internationale toneel, terwijl anderen de volgende stap in hun prille carrière willen zetten.

Maar op wie moet je letten? Voetbalzone heeft uitgezocht welke zes potentiële supersterren je moet volgen dit toernooi.