Het wonderkind van Ajax dat FC Barcelona afwees

Het Belgische talent Jorthy Mokio is pas zeventien jaar oud, maar nu al een ware sensatie bij Ajax.

De Ajax-academie, of 'De Toekomst' zoals in Nederland algemeen bekend, heeft een trotse geschiedenis op het gebied van het produceren van enkele van de beste spelers ter wereld. Dat gaat zelfs terug tot de oprichting in 1900. Van legendes zoals Johan Cruijff, Marco van Basten, Ruud Krol, Frank Rijkaard en Dennis Bergkamp tot hedendaagse sterren als Christian Eriksen, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Ajax weet inmiddels als geen ander dat vertrouwen in zelf opgeleide talenten zijn vruchten afwerpt en enorm bijdraagt aan de status van beste club van Nederland.

Die traditie is vandaag de dag nog net zo sterk aanwezig, met Jorrel Hato als voornaamste voorbeeld van een talent dat de aandacht trekt van de Europese topclubs. Net als Matthijs de Ligt vóór hem, is het Hato gelukt om ondanks zijn jeugdige leeftijd een vaste waarde te worden in de achterste linie van Ajax. Liverpool en Chelsea volgen zijn verrichtingen op de voet, zoals Arsenal dat eerder al deed.

Gelukkig is Ajax ook bedreven in het identificeren van grote talenten uit het buitenland, met Zlatan Ibrahimovic en Jari Litmanen als grootste voorbeelden van spelers die door de jaren heen tot de Hall of Fame van de club zijn toegetreden. Ajax lijkt een zeer geschikte vervanger in huis te hebben, voor het geval Hato deze zomer vertrekt. Het gaat om de pas zeventienjarige Jorthy Mokio. In zijn eerste volledige seizoen in de Johan Cruijff ArenA zijn records gesneuveld rond Mokio. De verdediger annex middenvelder is razendsnel gepromoveerd van Jong Ajax naar de hoofdmacht en inmiddels ook in beeld bij de Belgische nationale ploeg.

Het is duidelijk dat Ajax opnieuw een juweel heeft ontdekt met het potentieel om de iconen van het verleden te evenaren. Grote vraag is: hoe is Mokio zo snel naar het hoogste niveau gestegen? Voetbalzone zoomt in op het wonderkind van Ajax.