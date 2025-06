Het grote verval van Ajax en zes andere historische ineenstortingen op een rij

Met de titel in zicht stortte Ajax vorige maand totaal in. De Amsterdammers verspeelden een voorsprong van liefst negen punten in de laatste vijf wedstrijden van het Eredivisie-seizoen en werden daarmee de volgende ploeg die een bijna zeker lijkend kampioenschap vergooide.

Hoe groot de voorsprong van een club aan de top van de ranglijst in de laatste weken van een seizoen ook is, voetbalsupporters over de hele wereld weten dat een landstitel pas binnen is wanneer dat mathematisch ook het geval is. Eens in de zoveel jaar komt het voor dat een ploeg in het zicht van de haven struikelt en een kampioenschap alsnog door de vingers ziet glippen.

In het seizoen 2024/25 is het Ajax dat dit overkomt. De ploeg van trainer Francesco Farioli stond met nog vijf wedstrijden te gaan in de Eredivisie negen punten voor op nummer twee PSV, en de overgrote meerderheid van de voetbalsupporters was er al van overtuigd dat Ajax de landstitel ging winnen.

Een reeks van vier wedstrijden zonder overwinning, waaronder historisch grote nederlagen tegen zowel FC Utrecht (4-0) als NEC (0-3), en een gelijkspel tegen FC Groningen (1-1) zorgen er echter voor dat Ajax op de laatste speeldag plosteling één punt achter PSV staat. Dat Ajax de gelijkmaker tegen Groningen incasseert in de 99e minuut maakt het allemaal extra pijnlijk.



Hoewel Ajax tijdens die 34ste speelronde eindelijk weer eens weet te winnen, doet PSV wat het moet doen om de landstitel te prolongeren: op bezoek bij Sparta wordt een 1-3 zege geboekt.

De ineenstorting van Ajax is volgens Opta de grootste in de Europese voetbalgeschiedenis. Met dat in gedachten heeft Voetbalzone een ranglijst opgesteld van andere enorme inzinkingen in de recente historie die voorafgingen aan het opzienbarende verval van Ajax aan het einde van dit seizoen.