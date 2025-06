Het achtpuntenplan van Manchester United voor een succesvolle zomerse transferwindow

De selectie van Manchester United moet komende zomer broodnodig versterkt worden. Daarbij dient de clubleiding echter wel slim met het geld om te gaan. Eén ding is duidelijk: nog zo'n dramatisch seizoen als 2024/25 kunnen the Red Devils zich niet permitteren.



"Ik heb gezegd dat er een storm op komst was", waarschuwde Ruben Amorim de supporters van Manchester United vlak na zijn aanstelling als manager. Eind mei, toen het seizoen voor the Mancunians eindelijk voorbij was, kwam de Portugees op die uitspraak terug: "Vandaag, na dit rampzalige seizoen, wil ik jullie vertellen dat er betere tijden aanbreken."



De fans van United hadden alle recht om de manager uit te jouwen voor het slechtste seizoen in 51 jaar, maar in plaats daarvan werd zijn toespraak begroet met luid gejuich. Nu moeten Amorim en de clubleiding echter aan de slag tijdens de zomerse transferwindow om ervoor te zorgen dat Amorim zijn belofte waarmaakt.



The Red Devils zitten in een zelf gecreëerde crisis, aangezien ze Amorim halverwege het seizoen hebben aangesteld, terwijl ze heel goed wisten wat voor voetbal hij wilde spelen. De selectie van United was totaal niet geschikt voor de visie van de coach en miste spelers met de atletische capaciteiten om zijn fysiek intensieve speelstijl aan te kunnen. Nu heeft Amorim echter een zomer lang de tijd om de selectie naar zijn hand te zetten.

Hij zal echter waarschijnlijk niet in staat zijn om de door hem gewenste herstructurering door te voeren vanwege de financiële problemen van de club. Er is een gevaar dat de de Profit and Sustainability Rules (PSR), oftewel winst- en duurzaamheidsregels van de Premier League worden overtreden, vooral nu United de finale van de Europa League heeft verloren van Tottenham en daarmee het gouden ticket voor de Champions League en de bijbehorende financiële meevaller is misgelopen.

United heeft naar verluidt een budget van 100 miljoen pond (118,6 miljoen euro) voor transferactiviteiten en het heeft Matheus Cunha van Wolverhampton Wanderers al gecontracteerd voor 62,5 miljoen pond (74,20 miljoen euro). Die transfersom wordt weliswaar in drie termijnen betaald. De club kan zijn budget natuurlijk verhogen door spelers te verkopen, terwijl er al wat ruimte in de loonkosten is vrijgekomen door het vertrek van Christian Eriksen, Victor Lindelof en Jonny Evans. Het drietal beschikte over aflopende contracten die niet werden verlengd.

Met dit alles in het achterhoofd heeft Voetbalzone de belangrijkste punten op een rijtje gezet waar United zich tijdens de transferperiode van komende zomer op moet richten om te voorkomen dat er volgend seizoen opnieuw een storm boven Old Trafford losbarst.