Salaris van Harry Maguire: Hoeveel verdient de cultheld van Manchester United per week en per jaar in de Premier League?

Alles wat je moet weten over het salaris van Harry Maguire bij Manchester United

Harry Maguire verhuisde in de zomer van 2019 van Leicester City naar Manchester United voor een bedrag dat zelfs dat van Virgil van Dijk op dat moment overtrof, waardoor hij de duurste verdediger in de voetbalgeschiedenis werd.

Maguire kende al snel succes bij de Red Devils en hielp het team het volgende seizoen naar de finale van de Europa League, waar het uiteindelijk na strafschoppen verloor van Villarreal. In de seizoenen die volgden, zakte zijn vorm echter weg en kreeg hij veel kritiek van experts en fans vanwege een reeks kostbare fouten. Onder Erik ten Hag verloor Maguire zijn basisplaats en werden Raphael Varane en Lisandro Martinez het favoriete centrale verdedigingsduo.

Ondanks de tegenslagen bleef Maguire veerkrachtig en vocht hij om zijn plaats terug te winnen. Onder leiding van Ruben Amorim herstelde hij zich als een sleutelfiguur in de verdediging en herwon hij zijn rol als leider achterin.

In januari verlengde United zijn contract, waardoor hij tot het einde van het seizoen 2025-26 aan Old Trafford blijft. Naast zijn terugkeer in de basis verdient Maguire ook een aanzienlijk salaris en is hij momenteel een van de bestbetaalde spelers van United.

Maar hoeveel verdient hij precies?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto